Abstract:

L’augmentation des populations urbaines en même temps qu’un certain abandon des campagnes obligent à utiliser de nouvelles modalités d’élevage. Celles-ci, loin de modifier les aliments d’origine animale, tendent à améliorer leur teneur en éléments nutritifs. Le problème des résidus des adjuvants de l’alimentation est examiné. Les faits démontrent que, étant donné la sévérité de la réglementation, leurs traces infimes sont dénuées de toutes influences nocives. Quant à la qualité gastronomique elle est toujours complexe à définir. De nombreux facteurs peuvent la modifier, de l’élevage à l’assiette du consom mateur, sans oublier les allégations plus ou moins objectives des médias. Dans l’ensemble cette qualité demeure. The increase of urban populations and in the some time the decrease of agricultural activities need to use new methods of breeding. They have any influences on nutrients which are rather more generous and well balanced in food from farm animals. For the résidus from feed additives there is no problems. Their regulation is very strict and their traces very small. Gastronomic quality are difficult to state clearly because alotof circumstances are acting from breeding to plate of consumers with mediatic assertions. Generally gastronomic qualities of food are subsisting.