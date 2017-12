Révision de la Collection Juliette Pfender. 3e partie. À propos de quelques algues vertes fossiles

Abstract:

Ce travail est une nouvelle contribution - mineure - au récolement de la collection d'algues vertes fossiles de Juliette Pfender. Il dresse un inventaire partiel des algues vertes étudiées par cette chercheuse plus connue pour ses études sur les algues rouges. Le piètre état de conservation de certaines lames minces et la rareté des spécimens complets ne permettent que rarement à l'identification de dépasser le niveau du genre. This work is a new but minor contribution to the récolement of Juliette Pfender's collection of fossil green algae. It aims to establish a partial inventory of the green algae studied by this female researcher mostly renowned for her studies on red algae. The poor preservation of some thin sections and the scarcity of whole specimens only rarely allow the identification of the taxa at the level below the genus.