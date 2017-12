Cornulitids from the Upper Ordovician of northwestern Russia

Abstract:

Four cornulitid species occur in the Rakvere Regional Stage in NW Russia. The new species Conchicolites rossicus is here described; it is the earliest known Conchicolites from the Ordovician of Baltica. The new species has very small tubes with sharp, strong and regular annulations. The diversity of cornulitids in the Rakvere Regional Stage at the Pechurki quarry is usual for the Upper Ordovician of Baltica. The cornulitids of Pechurki quarry encrusted hard organic substrates in a mud bottom (clay and carbonate clay) environment. Cornulites sterlingensis occurs both in the Upper Ordovician of North America and Baltica, which suggest a short distance between these two paleocontinents and/or similar environmental conditions. Quatre espèces de cornulitidés sont présentes dans l'Étage Régional de Rakvere dans le nord-ouest de la Russie. La nouvelle espèce Conchicolites rossicus est décrite ici ; c'est le Conchicolites le plus ancien connu dans l'Ordovicien de Baltica. Il correspond à des tubes de très petite taille avec des anneaux, aigus et saillants, agencés à intervalles réguliers. La diversité des cornulitidés de l'Étage Régional de Rakvere dans la carrière de Pechurki est assez classique pour l'Ordovicien supérieur de Baltica. Les cornulitidés de la la carrière de Pechurki ont encroûté des supports organiques rigides dans un environnement de fond boueux, argileux et argilo-calcaires. Cornulites sterlingensis est connu dans l'Ordovicien supérieur de l'Amérique du Nord et de Baltica, ce qui suggère un faible éloignement de ces deux paléocontinents et/ou des conditions environmentales similaires.