Mecaster texanus (Echinoidea) from Turonian-Coniacian strata in the Sergipe-Alagoas Basin, Brazil

Abstract:

The spatangoid echinoid Mecaster texanus (Roemer) was first described from the Austin Chalk in Texas (USA). In northeast Brazil, this species was recorded from the Upper Cretaceous (Turonian-Coniacian) Jandaíra Formation in the Potiguar Basin. Here we extend the palaeogeographical distribution of M. texanus southwards to the Sergipe-Alagoas Basin, where this species occurs in the Turonian-Coniacian Cotinguiba Formation. A key to identification of spatangoids from the Cretaceous-Cenozoic sequence at Sergipe-Alagoas is added and considerations about other spatangoid species from that basin are presented. Mecaster texanus (Roemer) a été décrit à l'origine dans les calcaires d'Austin au Texas (États-Unis). Au Brésil, cette espèce n'était jusqu'à présent connue que dans la Formation Jandaíra du Crétacé supérieur (Turonien-Coniacien) dans le bassin Potiguar (Nord-Est du Brésil). Cette étude étend paléogéographiquement sa distribution plus au Sud jusqu'au bassin de Sergipe-Alagoas, où l'espèce a été identifiée dans la Formation Cotinguiba du Crétacé supérieur (Turonien-Coniacien). Une clé pour aider à l'identification des spatangoïdes des séries crétacées et tertiaires de ce bassin est proposée. Une dernière partie présente quelques considérations sur d'autres espèces de spatangoïdes rencontrées dans ce bassin.