Entretien et retrait de la vie par les humains et les animaux

Abstract:

L’entretien delà vie et le retrait de la vie, actes exercés par les Humains et les Animaux, sont examinés en détail. Le cas des végétaux est également évoqué. La Vie et la Mort forment un cycle, et sont les deux faces d’une même réalité. Donner la vie et retirer la vie sont des obligations auxquelles nul n’échappe. L’essentiel est que toute vie doit être respectée, que toute mort doit être respectée. Maintenance of life and withdrawal of life : two actions made both by Humans and Animals, are examined in detail. Cases of vegetáis is too evocated. Life and Death constitute a cycle, and are the two faces of the same reality. Give life and catch life are obligations : nobody escapes to that. The essential is that any must life be respected, and any death must be respected.