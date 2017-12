Abstract:

L’organisation et l’importance du Service Vétérinaire de l’Armée, lorsque celle-ci comportait de nombreuses unités montées (médecine du cheval et inspection des denrées alimentaires destinées à l’alimentation de la troupe), sont rappelées par l’auteur. Puis, la nécessité de maîtriser, dans une armée moderne, l’hygiène au sens large, des aliments et de l’eau en particulier, a conduit le Commandement à prévoir à nouveau 1 Vétérinaire au moins de Réserve par Régiment. Cette mesure est saluée comme il convient ; elle appellera, dans l’avenir, des développements, tant pour les Vétérinaires de Réserve que pour le Corps d’Active. Organization and importance of Army Veterinary Service, when the Army had numerous mounted units (horse medicine and inspection of foodstuffs given for feeding troups), is recalled by the author. Then, the necessity to control, in a modern army, hygiene in very large sense, particularly hygiene of foods and water, conducted the High Command to include as yerterday 1 Veterinary surgeon (Reserve Officer) in each Corps. This decision is celebrated very strongly; it will call, in future, other developments for Reserve Veterinary Officers and for Active corps.