A propos de cas de Yersiniose à Yersinia enterocolitica chez le cheval

Abstract:

Les auteurs décrivent quelques cas de Yersinose à Yersinia enterocolitica chez le cheval. Dans trois cas les animaux présentèrent des selles pâteuses pendant plusieurs semaines avec un amaigrissement important et mort pour l’un d’entre eux. Une jument porteuse du germe dans son tractus génital a mis bas succes sivement trois poulains chétifs qui ont présenté des troubles diarrhéiques. The authors described some cases of horses Yersiniosis to Yersinia enterocolitica. In three cases the animals presented soft faeces during several weeks with important thinness and death for one of them. One mare carried bacterial strain in her genital tract had foaled succes sively three sickly foals who presented diarrhea disorders.