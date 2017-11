Cas de charbon bactéridien en France en 1997 chez différentes espèces animales et chez l’homme Applications de nouvelles méthodes de diagnostic

Abstract:

Les auteurs décrivent plusieurs foyers de fièvre charbonneuse chez des bovins qui se sont produits pendant l’été et l’automne 1997 en Savoie et dans les Pyrénées Atlantiques. Des conditions météorologiques exceptionnelles, longue période de sécheresse suivie de grosses pluies ont été des causes favorisantes. Bacillus anthracis a été mis en évidence dans divers prélèvements : organes, laits, sols. Une souche pénicillino résistante à été mise en évidence. Un chien a été malade, ainsi qu’un veau d’un mois en élevage hors sol. Trois cas humains ont été signalés. Les méthodes de diagnostic par P.C.R. multiplex furent employées. The authors described two important outbreaks of anthrax zoonoses in the Pyrenees and in the Alps. Most cases occur in the summer and autumn in cows. Eighty animals died. There were three non fatal cases in humans and one in a dog. The diagnosis of anthrax was confirmed by bacteriological and molecular methods. The multiplex P.C.R. assay was used to characterize B. anthracis strains from animals samples. A penicillin resistant B. anthracis strain was isolated, for the first time in fiance.