La spécialisation vétérinaire : la situation française en 2017

La spécialisation est un processus évolutif qui a accompagné l’avancée des connaissances dans les différents domaines de l’exercice professionnel vétérinaire. Initialement créé en 1992, la spécialisation vétérinaire consiste d’abord en une approche par la formation, accessible à compter de 2004 par validation des acquis de l’expérience. En 2008, une évolution majeure organise la spécialisation autour d’une liste de spécialités arrêtée par le ministre chargé de l’agriculture après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire. Il s’agit de passer d’un paradigme de spécialisation à partir de formations à un paradigme de spécialités conférées à des titulaires de compétences, diplômes et expériences professionnelles certifiées. La spécialisation vétérinaire en France en 2017 pose encore un certain nombre de questions notamment en ce qui concerne l’évolution de la réserve d’emplois, le positionnement de la spécialisation française face aux collèges américains, les exigences accrues en termes d’impartialité et le modèle économique à envisager pour l’avenir. Specialization is an evolving process that has accompanied the advancement of knowledge in the various areas of veterinary practice. Initially created in 1992, the veterinary specialization consists first of all in a training approach, accessible from 2004 by validation of the experience acquired. In 2008, a major evolution organized specialization around a list of specialties adopted by the Minister of Agriculture after consultation with the National Council for Veterinary Specialization. From a training approach, it was then passed to an approach of specialties conferred on titular holders. Veterinary specialization in France in 2017 still raises a number of questions, in particular concerning the evolution of the job reserve, the positioning of French specialization in the face of American colleges, the increased demands for impartiality and the economic model to consider for the future.