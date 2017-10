Environnement et santé publique vétérinaire : les missions des laboratoires départementaux

Abstract:

Les laboratoires départementaux d’analyses ont été créés pour répondre prioritairement aux contrôles officiels commandés par l’État. Transférés aux conseils départementaux (ex – généraux), ils assurent aujourd’hui une large mission d’épidémiosurveillance sur le territoire français dans les domaines de la santé animale, hygiène alimentaire, santé des végétaux et surveillance sanitaire des produits de la mer. Leur indépendance, leur répartition sur l’ensemble du territoire, et leur haut niveau d’expertise analytique sont des garanties de réactivité et d’expertise en matière de sécurité sanitaire. À ce titre, ils contribuent largement au maillage sanitaire français dont bénéficient les acteurs des filières de production, grâce au soutien financier des collectivités locales qui assurent ainsi leurs missions d’épi- démiosurveillance. Afin de pérenniser ce réseau remarquable, il conviendrait de définir le périmètre d’activités de service public des laboratoires départementaux dans un Service d’Intérêt Économique Général (SIEG) établi à partir d’une commande mixte État - Collectivités. The departmental laboratories of analyses were created to answer firstly the official controls ordered by the State. Transferred to the departmental councils (ex - general), they assure a wide mission of epidemiological surveillance on the French territory in animal health, food hygiene, health of vege- tables and sanitary surveillance of the products of the sea. Their independence, their distribution on the whole territory, and their high level of analytical expertise are guarantees of reactivity and expertise regarding sanitary safety. As such, they contribute widely to the French sanitary network from which benefit the actors of the sectors of production, thanks to the financial support of the local authorities which so assure their missions of epidemiological surveillance. To perpetuate this remarkable network, it would be advisable to define the scope of activity of public service of the departmental laboratories in a Service (department) of General Economic interest (SIEG) established from a mixed State – Communities order