Bleu-blanc-cœur : un nouveau modèle agricole basé sur une démarche de filière dédiée à la santé de la terre, des animaux et des hommes

Abstract:

Bleu-Blanc-Cœur est une association créée pour améliorer la qualité nutritionnelle et environnemen- tale de notre alimentation en apportant une nouvelle approche d’agriculture responsable. L’idée fondatrice de Bleu-Blanc-Cœur veut que : « pour bien nourrir les Hommes, il faut commencer par prendre soin de nos cultures et de la santé de nos animaux ». L’association fédère ainsi des agri- culteurs, entreprises, médecins, scientifiques et consommateurs. Bleu-Blanc-Cœur gère des cahiers des charges qui imposent une obligation de résultats décrivant une amélioration des qualités nutritionnelles des denrées alimentaires en lien avec des pratiques d’alimentation et d’élevage encadrées. La démarche repose sur un socle scientifique fort de 320 publications et 5 études cliniques ayant démon - tré l’intérêt de ces pratiques d’élevage pour la santé animale et humaine et aussi pour l’environnement. Bleu-Blanc-Cœur est une démarche d’intérêt nutritionnel et environnemental reconnue par les Ministères de l’Agriculture et de la Santé. Bleu-Blanc-Coeur is an organization created to improve the nutritional and environmental quality of our diet leading to a new responsible agriculture. The basic idea of Bleu-Blanc-Coeur is “to feed people well, we must first take care of our crops and the health of our animals”. The association brings farmers, companies, practitioners, scientists and consumers together. Bleu-Blanc-Coeur manages specification guidelines that impose a double obligation of means and results which describe improved nutritional qualities of food related with feeding and breeding practices. The Bleu-Blanc-Coeur approach is based on a strong scientific background of 320 publications and 5 clinical trials. These scientific data have demonstrated the value of these farming practices for animal and human health and also for the environment. Bleu-Blanc-Coeur is an approach of nutritional and environmental interest recognized by Authorities such as the French Ministries of Agriculture and Health.