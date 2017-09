The most distal moldavite findings from Lower Silesia, Poland

Abstract:

The present note reports new findings of moldavites reported from southwestern Poland. The material was found in the Nowa Wieś Kącka sandpit. To date, it represents the most distal locality where moldavites have been found. These moldavites, like other moldavites previously described from Lower Silesia, are recovered from fluvial sands and gravels of the Gozdnica Formation. Like other Polish moldavites, the moldavites in this study display high SiO2 contents (~77 wt.%). Their dimensions range from 9 to 11 mm in maximum diameter. Their relatively large sizes suggest that the distribution of Polish tektites defines a sub-strewnfield larger than previously expected. De nouvelles découvertes de moldavites sont signalées dans le sud-ouest de la Pologne. Le matériel provient de la sablière de Nowa Wieś Kącka. À ce jour, ce site représente la localité la plus distale ayant livré de la moldavite. Ces tectites, comme les autres moldavites répertoriées précédemment en Basse Silésie, ont toutes été extraites des dépôts de la Formation Gozdnica. À l’instar des autres tectites polonaises, le matériel étudié ici se caractérise par une haute teneur en SiO2 (~77 % en masse). Les spécimens étudiés mesurent de 9 à 11 mm dans leur plus grande dimension. Leurs tailles relativement importantes suggèrent que la répartition des tectites polonaises pourrait être bien plus large qu'initialement envisagée.