Transmission interhumaine des protéinopathies du système nerveux central : les données disponibles en 2016

Abstract:

Bien des maladies neurodégénératives, qu’elles soient d’origine génétique ou sporadique, s’accompagnent de la formation d’agrégats d’une ou plusieurs protéines spécifiques qui forment des inclusions intracellulaires (neuronales ou gliales, cytoplasmiques ou nucléaires) ou des dépôts extra-cellulaires (volontiers sous la forme de plaques amyloïdes). Les recherches menées ces 10 dernières années ont apporté des arguments neuropathologiques et expérimentaux en faveur d’une propagation à la manière des prions de ces structures protéiques, suggérant que certaines maladies conformationelles comme les maladies d’Alzheimer et de Parkinson puissent être transmissibles. Cette question de l’infectiosité potentielle des maladies neurodégénératives chez l’homme, qui a, au-delà de leur nosologie, des conséquences en santé publique et sur la gestion du risque en laboratoire, est discutée à la lumière des données les plus récentes. In most of neurodegenerative diseases, whether genetic or sporadic, cellular inclusions (neuronal or glial) or extracellular deposits that often form amyloid plaques are seen in the central nervous system. Aggregates of misfolded isoforms of specific proteins normally expressed in the central nervous system are the main component of these lesions. These features are shared with prion diseases, a group of fatal transmissible diseases paradigmatic of protein conformational diseases which are due to transmissible agents that consist exclusively of proteins. In the last decade, converging data from neuropathological series and experimental models suggested that prion-like propagation may occur in various neurodegenerative diseases and may explain, at least in part, their phenotypic diversity and their natural history. Such properties raise the question of the transmission potential of neurodegenerative diseases in humans. Beyond the nosology of brain proteinopathies, the issue of infectious properties of pathological protein assemblies from human tissues has various implications for public health and risk management.