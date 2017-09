Les isolateurs au service de la sécurité des aliments

Abstract:

Les auteurs rappellent les solutions utilisées à ce jour pour assurer la sécu rité des aliments : les salles dites blanches et les modules à flux laminaire. Une solution nouvelle est décrite ; l’isolateur, ensemble qui comporte 4 fonctions distinctes à savoir : le confinement, la manipulation, le transfert, le traitement de l’air. Cette technique est utilisée depuis plusieurs années par l’industrie des boissons. D’autres s’y intéressent pour les produits lactés, la charcuterie et les produits de mer ou les plats cuisinés. Trois états majeurs sont reconnus : hygiène, marketing et économie. The authors explain the solutions used to-day for security of foods : so-called white pieces, laminary flux models. A new solution is described ; the isolator permitted 4 different functions: containment, manipulation, transfer and air treatment. That method is utili zed by beverages industry since several years. Others are interested for dairy products, pork meat and sea products or cooked dishes. Three major advan tages are recognized : hygiene marketing and economy.