De l'importance de la collection Quatrehomme (Musée La Monnaye, Meung-sur-Loire) dans le paysage paléontologique français

La collection Quatrehomme est décrite par Ginsburg comme étant "modeste à très modeste". Cependant, il n'existe aucun inventaire précis pour juger de la taille de cette collection. Afin de mieux comprendre son importance, un inventaire des restes de mammifères est en cours. Dans l'état actuel de l'inventaire, 35 localités différentes ont été recensées, principalement dans le Bassin de Savigné-sur-Lathan. 3266 spécimens, couvrant huit des neuf ordres de mammifères terrestres trouvés dans les Faluns, sont actuellement identifiés dans l'ensemble de la collection inventoriée. La collection Hartmann, hébergée au Musée du Savignéen à Savigné-sur-Lathan, est aujourd'hui considérée par différents auteurs comme une collection "importante" par sa taille (1475 restes de mammifères marins et terrestres). La collection Bourgeois, collection majeure et de référence (aujourd'hui répartie dans différents musées) en compte 1850. Nous estimons que la collection Quatrehomme comprend plus de 7500 spécimens de mammifères terrestres. Il s'agit de la plus grande collection connue de Pliopithecus (25 spécimens) et de Lagomorpha (1355 spécimens) des Faluns. Huit spécimens de Tapiroidea (y compris une mâchoire portant des dents) et trois spécimens de Chalicotherium sont inventoriés. Aujourd'hui, la collection Quatrehomme est en cours d'étude et devrait occuper ainsi une place de plus en plus importante dans le paysage paléontologique français dans les années à venir. The Quatrehomme collection is described by Ginsburg as "modest to very modest" and there is no accurate inventory. In order to highlight this collection and better understand its importance, an inventory of the terrestrial mammal remains is in progress. In the current state of the inventory 35 different locations were identified, mostly in the Savigné-sur-Lathan Basin. 3,266 specimens, covering 8 of the 9 orders of terrestrial mammals found in the Faluns, are currently registered in the data set. To date, the most impressive published Faluns mammal collections are from Hartmann, hosted at the volunteer "Musée du Savignéen" (Savigné-sur-Lathan) and Bourgeois (today splitted in different museums). While this Hartmann's collection contains 1,475 mammal remains (marine and terrestrial) and Bourgeois' one 1850 (only terrestrial), we estimate that the Quatrehomme collection encompasses more than 7,500 terrestrial specimens. It is the largest known Faluns collection of Pliopithecus (25 specimens) and of Lagomorpha (1,355 specimens). Also, eight Tapiroidea specimens (including a jaw with teeth) and three Chalicotherium remains are inventoried. This collection is now being studied in detail. In the next few years it will take a more prominent place in the French paleontological landscape.