Aethina tumida, ou petit coléoptère de la ruche : nouveau danger « parasite » de la colonie

Abstract:

Connu depuis la fin du XIX e siècle, le petit coléoptère de la ruche Aethina tumida, originaire d’Afrique, n’était pas présent sur le territoire européen avant 2004. Dès septembre 2014, il est arrivé en Italie, dans la région de la Calabre et en Sicile. Il serait arrivé sur l’île Maurice actuellement. Le parasite prédateur crée des dégâts dans la ruche, spolie la colonie, lui laissant peu de chance de survie mais il n’attaque pas les abeilles adultes elles-mêmes. L’insecte détruit les cadres, mange les œufs des abeilles, le miel, les cires, le pain d’abeilles. Il abîme les cellules qui voient leur miel couler et fermenter. Il ne provoque pas de maladie. Le parasite peut effectuer selon les conditions environnementales de 1 à 6 cycles par an. L’observation visuelle régulière de la ruche et de son contenu permet de détecter ou suspecter le parasite. Une technique de détection par des pièges en plastique ondulé alvéolé existe. Les coléoptères, qui fuient la lumière et les abeilles, s’y réfugient. En cas de détection, les prélève- ments suspects doivent être envoyés par le vétérinaire au laboratoire national de référence pour confirmer le diagnostic. En cas de contamination, tout le rucher doit être détruit en brûlant ruches et cadres après avoir pulvérisé un insecticide dans toutes les ruches. La zone qui contenait les ruches doit être débarrassée des larves du petit coléoptère. La terre qui abrite les larves subit un traitement mécanique et chimique du sol. Dans les pays déjà contaminés, il existe des moyens de lutte destinés à diminuer la population de ravageurs dans la ruche (pièges, prédateurs...). Known since the end of the 19 th century, the small hive beetle Aethina tumida, originating from Africa, was not present on the European territory before 2004. As of September 2014, it arrived in Italy, in the region of Calabria and in Sicily. He would have arrived on Mauritius now. The predatory parasite creates damage in the hive, spoils the colony, leaving little chance of survival, but does not attack the adult bees themselves. The insect destroys the frames, eats the eggs of the bees, the honey, the waxes, the bread of bees. It damages cells that see their honey flow and ferment. It does not cause disease. The parasite can perform, depending on the environmental conditions, from 1 to 6 cycles per year. Regular visual observation of the hive and its contents makes it possible to detect or suspect the parasite. A detection technique using corrugated plastic traps exists. The beetles, fleeing light and the bees, take refuge there. In case of detection, suspicious samples should be sent by the veterinarian to the national reference laboratory to confirm the diagnosis. In case of contamination, the entire apiary must be destroyed by burning hives and frames after spraying an insecticide in all the hives. The area containing the hives must be cleared of small beetle larvae. The soil that shelters the larvae undergoes a mechanical and chemical treatment. In countries already contaminated, there are means of control to reduce the population of pests in the hive (traps, predators ...).