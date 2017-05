Vient de paraître

Description:

OUVRAGES : Comment les économistes réchauffent la planète. Par Antonin Pottier / L'année sans été ; Tambora, 1816. Le volcan qui a changé le cours de l'histoire. Par Gillen d'ArcyWood / Canicule et froid hivernal, comment se protéger ? Par Jean-Louis SanMarco / Portraits d'un monde ébranlé par le changement climatique. Livre collectif / L'événement Anthropocène : la Terre, l'histoire et nous. Par Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz / François Arago l'oublié. Par Guy Jacques / Les guerres du climat : contre-enquête sur un mythe moderne. Par Bruno Tertrais / From weather observations to atmospheric and climate sciences in Switzerland: celebrating 100 years of the Swiss Society for Meteorology. Sous la direction de Saskia Willemse et Markus Furger / THESES : Luc Charrois : Assimilation de réflectances satellitaires du domaine visible et proche infrarouge dans un modèle détaillé de manteau neigeux. Thèse de l'université Grenoble-Alpes / Charlotte Emery : Contribution de la future mission altimétrique à large fauchée Swot pour la modélisation hydrologique à grande échelle. Thèse de l'université de Toulouse / David Coppin : Agrégation de la convection dans un modèle de circulation générale : mécanismes physiques et rôle climatique. Thèse de l'université Pierre-et-Marie-Curie / Adèle Révelard : Influence de la variabilité du Kuroshio, de l'Oyashio, et de l'Oscillation décennale du Pacifique sur la circulation atmosphérique de l'hémisphère nord pendant la saison froide. Thèse de l'université Pierre-et-Marie-Curie / Svetlana Botsyun : Modélisation de l'impact de l'évolution tectonique himalayennes et tibétaines sur le climat et les isotopes stables de l'oxygène au Cénozoïque. Thèse de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines / Priscilla LeMézo : Variabilité des écosystèmes marins de l'échelle interannuelle au dernier cycle glaciaire-interglaciaire. Thèse de l'université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines / Sarah Dantec : Évaluation multi-échelle des bilans d'énergie et d'eau du modèle Orchidée sur la Sibérie et réponse à l'évolution du climat. Thèse de l'université Paris-Saclay / Jerónimo Escribano : Inversion régionale des sources de poussières désertiques. Thèse de l'université Pierre-et-Marie-Curie / Oscar Vergara : Ventilation de la circulation océanique dans le Pacifique Sud-Est par les ondes de Rossby et l'activité méso-échelle : téléconnections d'Enso. Thèse de l'université de Toulouse.