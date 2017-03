Biostratigraphy and paleoenvironmental reconstruction of the marine lower Miocene Chechiș Formation in the Transylvanian Basin based on foraminiferal assemblages

Abstract:

Planktonic and benthic foraminiferal assemblages were used for biostratigraphy and paleoenvironmental reconstruction of the marine lower Miocene Chechiș Formation from the Gălpâia section (Sălaj county, Romania) in the northwestern Transylvanian Basin. Planktonic foraminifera suggest an Eggenburgian (Burdigalian) age for the deposits studied and reveal episodes of high primary productivity and mostly cool surface waters. Benthic foraminiferal assemblages indicate paleoenvironmental deepening from outer shelf to upper bathyal settings. Deltaic influences may be observed at the base of the studied section in outer shelf (possibly upper bathyal) environments with oxygenated bottom water and episodic high primary productivity, as a consequence of nutrient input from the land. Changes in paleobathymetry resulted in reduction of primary productivity. The benthic assemblages from the uppermost part of the section are dominated by tubular agglutinated foraminifera and indicate an upper bathyal setting with low organic flux to the sea floor. The sediments of the studied section were deposited during the late stage of the first early Miocene relative sea-level rise in the Transylvanian Basin. Les associations de foraminifères planctoniques et benthiques sont exploitées à des fins biostratigraphiques et de reconstitution des paléoenvironnements de la Formation Chechiș du Miocène inférieur marin dans la coupe de Gălpâia (district de Sălaj, Roumanie, NW du Bassin transylvanien). Les foraminifères planctoniques suggèrent un âge eggenburgien (Burdigalien) pour les dépôts objets de cette étude. Ils révèlent en outre l'existence d'épisodes de forte productivité primaire et la présence d'eaux de surface généralement froides. Les associations de foraminifères benthiques indiquent un approfondissement des paléoenvironnements depuis le bord externe du plateau continental à la partie supérieure de l'étage bathyal. Des influences deltaïques peuvent être observées à la base de la coupe au sein des environnements du bord externe du plateau continental (peut-être même dans la partie supérieure de l'étage bathyal) avec des eaux de fond oxygénées et des épisodes de forte productivité primaire en raison d'apports de nutriments en provenance des terres émergées. Des variations paléobathymétriques ont entraîné une diminution de la productivité primaire. Les associations de formes benthiques de la partie sommitale de la coupe sont dominées par des foraminifères tubulaires à test agglutinant, marqueurs de la partie supérieure de l'étage bathyal, avec un faible flux de matière organique vers les fonds marins. Les sédiments de la coupe étudiée se sont déposés au cours du stade ultime de la première montée relative du niveau de la mer enregistrée au Miocène inférieur dans le Bassin transylvanien.