Métastases osseuses révélatrices de carcinome hépatocellulaire. A propos de 3 cas

Abstract:

Introduction : Les métastases osseuses du carcinome hépatocellulaire sont rares et exceptionnellement révélatrices ; leurs sièges électifs sont les vertèbres, les côtes et le sternum. Observations : Nous rapportons trois cas de métastases osseuses révélatrices d’un CHC chez des patients porteurs d’hépatopathie chronique. À travers ces trois observations et une revue de la littérature, nous essaierons de décrire cette entité clinique particulière et de faire le point sur les différentes modalités thérapeutiques disponibles. Conclusion : Les métastases osseuses révélant un CHC sont rares ; toutefois, il faut les évoquer devant toute lésion osseuse lytique, surtout chez les patients porteurs d’hépatopathie chronique. Vu leur pronostic sombre, leur traitement est palliatif, visant essentiellement à améliorer la qualité de vie des patients. Introduction: Bone metastases of hepatocellular carcinoma are rare and exceptionally revealing. Their elective seats are the vertebrae, ribs and sternum. Case report: We report three cases of bone metastases as the initial presentation of hepatocellular carcinoma in patients with chronic liver disease. Through these three cases and a literature review, we will try to describe this particular clinical entity and take stock of the different treatment now available. Conclusion: Bone metastases revealing HCC are rare. However, it must evoke before any lytic bone lesions, especially in patients with chronic liver disease. Due to a poor prognosis, treatment is palliative, aimed primarily at improving the quality of patients’life.