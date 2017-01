Biodiversité des coléoptères ripicoles de Sidi Moussa-Oualidia, zone humide du Maroc atlantique

Abstract:

Malgré la convention de protection dont elle bénéficie, la zone humide de Sidi Moussa-Oualidia, site Ramsar, est soumise à un déséquilibre de plus en plus visible sous l’action de l’homme et de ses différentes activités. Notre étude prévoit d’établir un inventaire de la faune des coléoptères ripicoles de la région et de déterminer le rôle qu’ils jouent et l’importance qu’ils ont au sein de cet écosystème. La méthode de prélèvement des échantillons est basée sur les pièges de Barber, les quadrats et la chasse à vue. Quatre stations de prélèvements ont été retenues. Les études de terrain faites jusqu’à présent nous ont permis d’identifier 26 espèces de coléoptères avec une abondance significative. L’action humaine pourrait être détectée à travers la composition, l’abondance et la variation spatiotemporelle du peuplement de coléoptères prélevé. Notre étude a pour but de contribuer à mieux expliquer l’évolution de cet écosystème fragile et de proposer des éléments pour une stratégie de conservation et de développement durable. Despite being a legally protected Ramsar site, Sidi Moussa-Oualidia wetland is affected by an increasingly visible imbalance due to human interactions and activities. The goal of the present work was a survey of the riparian beetles in the area, finding out or determining their role or importance in the ecosystem. The insects sampling technique used Barber traps, quadrates and hunting by sight. Quantitative and qualitative studies were carried out on four sampling sites. The current study allowed us to identify 26 significantly abundant beetle species. Human activities can be shown through the composition, abundance and spatio-temporal variation of the collected beetle community. As a reference tool our results would contribute to a better understanding of the evolution of this sensitive ecosystem and would provide elements for a conservation and sustainable development strategy.