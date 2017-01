Chirurgie de laryngoplastie sur cheval debout

Abstract:

Une ventriculo-cordectomie uni ou bilatérale par laser, suivie d’une laryngoplastie, a été effectuée sous contrôle endoscopique chez des chevaux tranquillisés avec désensibilisation du site chirurgical par une anesthésie locale. La laryngoplastie a été bien tolérée sans aucune hyperabduction du carti-lage aryténoïde paralysé. Les complications telles que toux, dysphagie et les complications de plaie sont survenues dans un nombre minimal de chevaux. L’analyse des résultats à long terme a montré une résolution des signes cliniques respiratoires chez environ 95 % des chevaux. La laryngoplastie effectuée chez le cheval debout permet d’éviter les risques associés à l’anesthésie générale et au réveil et donne des résultats au moins équivalents à à ceux de la laryngoplastie réalisée sous anesthésie générale. L’avantage principal de cette technique est de permettre un ajustement peropératoire précis du degré d’abduction du cartilage aryténoïde. A unilateral or bilateral laser ventriculo-cordectomy followed by a laryngoplasty were performed under endoscopic guidance in the standing sedated horse, and the surgical site was desensitized with local anesthetic solution. In our experience, laryngoplasty was completed in all horses and was well tolerated. No hyperabduction of the affected arytenoid cartilage was observed. Complications such as coughing, dysphagia, and wound complications were encoutered in a minority of cases. Respiratory function improved satisfactory in 95% of horses at late follow-up. Laryngoplasty performed in the standing horse avoids risk associated with general anesthesia and recovery and its results were compar¬able to the procedure performed under general anaesthesia. The principal advantage of this tech¬nique is to allow accurate intraoperative adjustment of the degree of arytenoid cartilage abduction.