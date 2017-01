Ecoantibio : premier plan de réduction des risques d’antibiorésistance en médecine vétérinaire (2012-2016)

Abstract:

Ecoantibio est le premier plan français de réduction des risques d’antibiorésistance en médecine vétérinaire. Il vise à réduire de 25% en 5 ans (2012 à 2016 inclus) l’exposition des animaux aux antibiotiques et à changer les pratiques de prescription et de recours aux antibiotiques. Avec une baisse de 20% en 4 ans (2012 à 2015 inclus), l’objectif chiffré du plan est en passe d’être atteint. Ces premiers bons résultats, qui peuvent être nuancés selon les familles d’antibiotiques et les filières animales, sont principalement liés à l’engagement et à la mobilisation des vétérinaires avec les éleveurs. Néanmoins il devra être suivi d’un second plan pour inscrire les bons premiers résultats dans la durée. The Ecoantibio plan is the French plan for the reduction of the risks of antibiotic resistance in veterin¬ary medicine. It aims to reduce by 25% in five years (2012 to 2016 inclusive) the exposure of animals to antibiotics and to change the practices of prescribing and of use of antibiotics. With a drop of 20% in four years (2012-2015 inclusive), the quantified objective of the plan is about to be reached. These first good results, which can be qualified according to the families of antibiotics and animal sectors, are primarly related to the commitment and mobilization of veterinarians with farmers. However, it must be followed by a second plan to record the first good results in duration