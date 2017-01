Revue de l’Atmosphère et du Climat

SMF-Météo et Climat rassemble celles et ceux qui partagent un intérêt pour la météorologie et le climat, domaines que l'association s'attache à promouvoir par l'organisation de manifestations à destination des chercheurs, professionnels, enseignants, étudiants, amateurs et du grand public.

L'association édite par ailleurs la revue La Météorologie avec le soutien de Météo-France, l'ADEME et l'Institut national des sciences de l'univers (Insu) du CNRS. Créée en 1925, la revue s'est progressivement élargie aux sciences de l'atmosphère et du climat en général. Elle est devenue La Météorologie, revue de l'atmosphère et du climat en 2012 et publie chaque trimestre des articles scientifiques sur des sujets très variés, des échos et actualités sur la météorologie et le climat, une sélection d'ouvrages commentés, la vie de la SMF-Météo et Climat, des images satellitaires et les résumés climatiques. Les articles sont expertisés par des relecteurs avant leur parution à l'invitation du comité de rédaction.

Les numéros de la huitième série, initiée en 1993, sont entièrement disponibles en ligne. Dans chaque numéro, les sommaires et les résumés des articles sont en libre accès ainsi que la totalité d'un article choisie par la rédaction. Pour l'année en cours et les deux années civiles précédentes, l'accès au texte intégral des autres articles et rubriques est par contre réservé aux seuls abonnés. Les numéros parus depuis plus de deux ans sont entièrement en libre accès.

Les séries 1 à 7 de La Météorologie publiées entre 1925 et 1992 sont disponibles sur Gallica, bibliothèque numérique de la BnF.

La Météorologie avait succédé en 1925 à l'Annuaire de la Société météorologique de France (1852-1924) qui avait lui-même pris la suite de l'Annuaire météorologique de la France (1849-1851).

Ces deux publications sont disponibles sur le portail documentaire de Météo-France.

